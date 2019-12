Bouw sociale huurwoningen op dieptepunt

Dat is veel minder dan ze hadden gewild. Volgens Aedes is er zelfs sprake van een dieptepunt. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Aedes-voorzitter Marnix Norder in de krant: 'Jongeren, alleenstaanden, mensen met een middeninkomen; de zoektocht naar een huis is voor velen van hen uitzichtloos. Dus kabinet, doe iets. Zorg voor meer bouwlocaties, stop met de verhuurderheffing en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen. Pas dan kunnen we mensen uit de wooncrisis halen.'

Er werden vorig jaar voornamelijk eengezinswoningen en meergezinswoningen gebouwd. Ook werden 1300 flexibele woningen gebouwd, zoals zogenoemde tiny houses.