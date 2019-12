Jongen (12) omgekomen bij aanrijding in Enter

Dinsdag is een 12-jarige jongen uit Enter in zijn woonplaats om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een auto. Dit meldt de politie woensdag.

Aangereden

Het noodlottige ongeval vond rond 15.30 uur plaats op de Ypeloweg toen hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van het voertuig, een 82-jarige man ook uit Enter, is aangehouden', aldus de politie.

VOA

Het Verkeersongevallen Analyseteam (VOA) heeft op de plek van het ongeval onderzoek gedaan. De oorzaak is nog niet bekend en wordt onderzocht. De politie is dan ook op zoek naar getuigen van het ongeval. Specifiek zoekt de politie een taxichauffeur die als één van de eersten bij het ongeval was. Hij heeft waarschijnlijk hulp verleend en heeft mogelijk 112 gebeld. Met deze man komt de politie graag in contact.