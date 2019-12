SER-voorzitter Mariëtte Hamer wint Joke Smit oeuvreprijs voor emancipatie

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft de Joke Smit oeuvreprijs gewonnen. Deze regeringsprijs gaat iedere twee jaar naar een persoon of organisatie die zich inzet op het gebied van vrouwenemancipatie. De Sociaal-Economische Raad is trots op zijn voorzitter als voorvechtster voor gelijke rechten tussen man en vrouw.

Juryrapport Joke Smitprijs

Volgens de jury zette Hamer zich gedurende haar hele carrière in voor de emancipatie van vrouwen. Hiervoor weet zij mensen te verbinden en in beweging te brengen en daarnaast maakt zij nieuwe generaties bewust van deze strijd. In haar huidige rol als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) blijft ze oog hebben voor emancipatie. Ze krijgt daarbij naast politiek ook het bedrijfsleven in beweging. Zij is een voorbeeld en een rolmodel voor jong en oud, aldus de jury.

De jury van de Joke Smitprijs bestond dit jaar uit Rahma el Mouden, Liza Mügge, Milou Deelen en Madeleijn van den Nieuwenhuizen.

Pleitbezorger voor vrouwenemancipatie

Mariëtte Hamer heeft zich als bestuurder haar leven lang in woord en daad onvermoeibaar ingezet voor vrouwenemancipatie. Al vroeg in haar loopbaan maakte zij zich als mede-oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) hard voor emancipatie van studenten. Daarna werkte zij lange tijd in het tweede kans onderwijs voor vrouwen en laaggeletterden. In dit vormingswerk en ontwikkelingswerk deed zij veel kennis en ervaring op voor haar latere werk in oa de politiek.

In haar carrière, waaronder zestien jaar als Tweede Kamerlid, streed zij onvermoeibaar voor gelijke rechten tussen man en vrouw en voor (financiële) onafhankelijkheid voor vrouwen. Het initiatief voor een om-en-om kandidatenlijst bij haar politieke partij PvdA, haar initiatiefwet kinderopvang, verbreding van het zorgverlof en talloze moties zijn daar voorbeelden van. Zij nam deel aan tal van organisaties die zich richten op de verbetering van de (zelfstandige) positie van vrouwen waaronder de oprichting van het multi etnisch vrouwennetwerk. Ook heeft zij vele vrouwen gecoacht bij volgende stappen in hun loopbaan.

Emancipatie op SER-agenda

In haar vijf jaar als voorzitter van de SER heeft Hamer samen met anderen emancipatie en inclusiviteit handen en voeten gegeven. Zij wist de sociale partners en Kroonleden met elkaar te verenigen als het ging om adviezen op het gebied van de combinatie van werken, leren en zorgen, toegankelijkheid van kinderopvang en verlofregelingen. Met de SER en vele andere partijen in Nederland richtte ze samenwerkingsverbanden zoals Alliantie culturele diversiteit in de top op. Ook ontstond er onder haar leiding het SER Jongerenplatform. Met veel passie werkte zij samen met de sociale partners aan het recente SER-advies Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling. Dit advies biedt een breed pakket aan maatregelen waaronder een ingroeiquotum (ook wel vrouwenquotum genoemd) voor meer vrouwen in de RvC; het ultieme voorbeeld van de verbindende rol die Hamer speelt.

Joke Smit oeuvreprijs

De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury, ontvangt een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro. Andere genomineerden van de oeuvreprijs waren deze keer Ellen Laan (seksuologe) en Eva Yoo Brussaard (stichting 'Single Super Mom' voor alleenstaande moeders).

De prijs is vernoemd naar feministe, politica en journaliste/publiciste Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' (1967), gaf ze 52 jaar geleden het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland.