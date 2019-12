Grote hoeveelheid nepkleding en -schoenen in beslag genomen

De politie nam dinsdagochtend 10 december vanuit een pand aan de Televisiestraat een grote hoeveelheid nepkleding en -schoenen in beslag. De zaak is in onderzoek bij de politie.

Naar aanleiding van een tip gingen agenten rond 10.00 uur een pand aan de Televisiestraat binnen. Daar troffen zij honderden stukken nepkleding, schoenen en accessoires aan ter waarde van ruim 14.000 euro. Alle artikelen zijn in beslag genomen. De politie is een onderzoek gestart. Op dit moment zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gedupeerde kledingmerkhouders doen aangifte.

Zonweg

Op dinsdag 3 december nam de politie ook al een grote hoeveelheid nepkleding en – schoenen in beslag vanuit een pand aan de Zonweg in Den Haag. Toen was de waarde van de in beslag genomen kleding en schoenen ruim 20.000 euro.