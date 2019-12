Man aangehouden voor liquidatie Justin Jap Tjong

Een 57-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatie van de 25-jarige Justin Jap Tjong in Amsterdam in januari 2017. Donderdag is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten zijn voorarrest met twee weken te verlengen.