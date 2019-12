Oranje begint 2020 tegen Team USA

Het Nederlands elftal oefent donderdag 26 maart tegen de Verenigde Staten. Oranjes eerste duel van het nieuwe jaar wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven en begint om 20.45 uur. Dit heeft de KNVB zojuist bekendgemaakt.

Gregg Berhalter

Nederland en Team USA, dat onder leiding staat van Gregg Berhalter, voormalig speler van onder meer PEC Zwolle, Sparta en Cambuur, troffen elkaar vijfmaal eerder. De nummer 22 van de FIFA Ranking was alleen de laatste keer, op 5 juni 2015 in Amsterdam, met 3-4 te sterk voor Oranje, dat de 14e plaats op de wereldranglijst bekleedt. De vier ontmoetingen daarvoor - tweemaal thuis en twee keer op Amerikaanse bodem - eindigden in het voordeel van Nederland.

Spanje

Eerder deze maand werd bekend dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zondag 29 maart, drie dagen na het duel met Team USA, tegen Spanje speelt. Voor deze ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA zijn in de eerste week al 16.000 kaarten verkocht.