Politie onderzoekt of opgepakte Leidenaar meerdere zedenincidenten pleegde

Meerdere zedenincidenten

'We onderzoeken nog of de man ook verantwoordelijk is voor andere zedenincidenten die in Leiden hebben plaatsgevonden. Het onderzoek naar deze incidenten wordt onverminderd voortgezet', aldus de politie.

Vrouw plotseling vastgepakt

In de nacht van 3 op 4 december werd rond 03.00 uur een 24-jarige vrouw in de Doelensteeg plotseling vastgepakt door een onbekende man. Deze man bedreigde de Leidse en randde haar aan. Vervolgens sloeg de man op de vlucht. Het slachtoffer deed 4 december aangifte bij de politie.

Rol in overige incidenten onderzocht

In het onderzoek dat volgde, sprak de politie met meerdere mensen die de verdachte mogelijk hadden zien vluchten. Dankzij camerabeelden kreeg de politie zicht op de vermoedelijke dader. Deze 21-jarige Leidenaar kon vrijdagochtend 13 december rond 09.00 uur op straat worden aangehouden in Leiden. Zijn eventuele rol in andere zedenincidenten wordt nog onderzocht.

Onderzoek op volle kracht verder

Het opsporingsonderzoek naar de zedenincidenten in het centrum van Leiden gaat onverminderd verder. In het onderzoek werkt de politie nauw samen met de gemeente en studentenverenigingen in de stad. Ook werkt het zedenteam van de politie-eenheid Den Haag nauw samen met de districtsrecherche in Leiden. Meer over het opsporingsonderzoek is te lezen in een eerder nieuwsbericht.

Doe altijd melding

De politie benadrukt dat het belangrijk is om altijd melding te doen van zedenincidenten. Dankzij meldingen kan de politie beter zicht krijgen op de dader(s) en wordt de pakkans vergroot. Mensen die meer informatie hebben die mogelijk van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek, wordt verzocht contact op te nemen met de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.