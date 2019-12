Ziekenhuismedewerkers krijgen loonsverhoging van minimaal 8%

Na maandenlang actievoeren, meerdere 'estafettestakingen' en de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, zijn door vakbonden FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afspraken gemaakt over een nieuwe cao Ziekenhuizen. In het onderhandelaarsakkoord zijn er onder andere afspraken gemaakt over structurele en incidentele loonsverhogingen, rusttijden, toeslagen wanneer je last-minute moet werken en afspraken over eerder stoppen met werken. De looptijd van de cao bedraagt 27 maanden; met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

FNV spreekt over een "evenwichtig akkoord met enerzijds structurele loonsverhogingen, maar ook goede resultaten over toeslagen en werk-privébalans". Wel benadrukt de vakbond dat hun leden het laatste woord hebben. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: 'De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten.'

Structurele loonsverhoging 8%, oplopend tot 10,5%

In het akkoord zijn twee structurele loonsverhogingen afgesproken van totaal 8%; 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT). In de nieuwe cao wordt deze berekend over een andere, hogere salarisschaal (IP 28) wat uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo'n 2,5%. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato dienstverband) over 2019.

Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerlingsalarissen verhoogd met 10%. Ook de stagiairs gaan er in loon op vooruit. Hun stagevergoeding gaat met € 65 omhoog naar € 400 per maand. In de nieuwe cao krijgen nu ook coassistenten een stagevergoeding en reiskostenvergoeding.

Verslechteringen van tafel

Vakbonden hebben in het principeakkoord de door de NVZ voorgestelde verslechteringen van tafel gekregen. Daardoor zullen medewerkers die op 1 december 2019 aanvullend zijn verzekerd bij IZZ, nog steeds de werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering ontvangen – tot 334 euro netto per jaar. Ook zullen de ziekenhuiswerkgevers bij ziekte het loon blijven aanvullen tot 100% in plaats van de eerder voorgestelde 90%