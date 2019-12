Klimaatactie op Schiphol (Update)

Actievoerders zijn op Schiphol om daar mee te doen aan de klimaatactie Protestival van Greenpeace. Ze zijn er om te demonstreren op Schiphol Plaza. In het hart van Schiphol eisen ze een klimaatplan van de luchthaven. Greenpeace had ook nog een verrassing in petto. Op de grote reclamezuil naast de verkeerstoren is alvast een groot spandoek opgehangen met de tekst: Schiphol vliegt alle klimaatgrenzen voorbij.