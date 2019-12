Gilzenaar met GHB en amfetamine in auto

Een 25-jarige man uit Gilze is vanmorgen omstreeks 04.40 uur door de politie op de Langenbergseweg aangehouden ter zake drugsbezit. Vermoedelijk heeft de Gilzenaar zijn auto bestuurd, terwijl hij onder invloed was van drugs. Het resultaat van het bloedonderzoek moet daarvoor echter afgewacht worden.

De politie kreeg een melding dat op de Langenbergseweg een auto zou rijden waarvan de bestuurder onder invloed zou zijn. Even later gaf de melder door dat de auto inmiddels in de berm stilstond. De agenten troffen de bedoelde auto inderdaad in de berm aan. Er zat een man op de bestuurdersplaats die met zijn hoofd tegen het raam leunde. Zijn ogen waren dicht. De motor van het voertuig liep nog. De auto zat rondom op slot. De dienders hebben diverse malen tevergeefs op het raam geklopt.

Raam ingeslagen

Hierna besloten de politiemensen om met een lifehammer het raam in te slaan. Hierop werd de man wakker. Hij trilde en transpireerde hevig. De agenten zagen in de auto een doorzichtig flesje met een stroperige vloeistof staan. Het bleek circa 0,3 liter GHB te zijn. Ook is een zakje met daarin circa twee gram amfetamine aangetroffen. Hierop is de bestuurder aangehouden. Een GGD arts heeft bloed afgenomen zodat vastgesteld kan worden of de verdachte onder invloed van drugs zijn auto bestuurd heeft.