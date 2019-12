Chocopasta voor baby’s wint Gouden Windei 2019

Maar baby’s van de (moeder)melk meteen aan de chocopasta zetten, is geen goed idee. Het product met bij elkaar 69% suiker en vet wordt juist afgeraden om aan baby’s te geven, onder andere door het Voedingscentrum. Vooral de claim ‘vanaf 8 maanden’ is storend. Zo geeft het Voedingscentrum in een reactie aan foodwatch aan dat ‘ouders hiermee op het verkeerde been worden gezet.’ Het product past helaas bij het huidige winkelschap met koekjes, snacks en suikerrijk broodbeleg speciaal voor baby’s. Dit soort producten verstoren een gezonde smaakontwikkeling van baby’s.

Ergernis over baby-schap vol koekjes, snacks en zoetigheden

Tweede in de windei-verkiezing (met 22% van de stemmen) is de ‘seizoensgroente’ van Albert Heijn. Albert Heijn prees onder andere asperges uit Peru en specieboontjes uit Egypte aan als seizoensgroente. Lange tijd leek Albert Heijn het Gouden Windei te gaan winnen. Nadat ze haar fout erkende en toezegde te stoppen met het aanprijzen van groente uit andere werelddelen als ‘seizoensgroente’, zakte het aantal stemmen drastisch en werden de seizoensgroenten nog net ingehaald door de chocopasta. De verdere uitslag:

3e: AH geitenkaasspread -> met vooral koeienkaas

4e: Cano Water (bij Ekoplaza) -> greenwashing met water uit Oostenrijk in blik

5e: Lipton Matcha -> met 0,007% matcha

6e: Kelloggs Coco pops reep -> veel gezonde claims op een niet gezond product

7e: Bongo pindakaas -> met nog maar de helft pinda’s, veel suiker en (palm)vet/olie

8e: Damhert woudvruchten -> aan ‘puur fruit’ blijkt pure fruitsuiker toegevoegd

Junkfood voor baby’s bijt met cruciale eerste 1.000 levensdagen

Er lijken in supermarkten steeds meer producten verkocht te worden die speciaal gericht zijn op baby’s, maar niet passen in een gezond voedingspatroon voor baby’s. Denk aan koekjes, snacks, zoete drankjes en zoet broodbeleg speciaal voor baby’s vanaf 6, 7 of 8 maanden. Ze worden vrijwel allemaal aangeprezen met allerlei gezonde claims maar zijn niet gezond. Het Voedingscentrum raadt af om dat soort producten aan baby’s te geven. Baby’s zijn vol in de groei en hebben daarvoor veel gezonde voedingsstoffen nodig als vitaminen, mineralen en eiwitten. Producten met veel suiker en (verzadigd) vet leiden er dan toe dat ze teveel calorieën binnen krijgen. Of we eten door deze producten te weinig gezonde producten met de noodzakelijke voedingsstoffen en krijgen daardoor sneller tekorten.

Het Voedingscentrum laat specifiek over de chocopasta voor baby’s van de Kleine Keuken aan foodwatch weten: “Ouders worden hiermee op het verkeerde been gezet. Wat ons betreft is dit product niet geschikt voor jonge kinderen en zouden we liever zien dat de claim “vanaf 8 maanden” niet op dit product zou staan.”

Daarnaast verstoren dit soort producten een gezonde smaakontwikkeling van baby’s. Baby’s horen juist in deze levensfase aan groente, fruit en andere gezond eten te wennen, zodat ze er op latere leeftijd van houden. Door koekjes, snacks of zoet broodbeleg te geven, waar baby’s snel een voorkeur voor hebben, verstoor je het gewenproces aan fruit en met name groente. Hoogleraar Jaap Seidell ziet vaak dat baby’s al veel te veel zoete drankjes krijgen en geen groenten. “Wat je je baby leert in de eerste duizend dagen, zo eet je kind op achtjarige leeftijd nog steeds.” Volgens hem is er te weinig voorlichting voor ouders hierover. Een grote tegenwerking in gezond opgroeien is de voedingsmiddelenindustrie. Er worden miljarden euro’s uitgegeven aan kindermarketing. Seidell: “Daarbij wordt niet gelinkt naar gezonde voeding, maar naar lege calorieën, zoals snacks, frisdrank en snoep”.

De chocopasta van de Kleine Keuken bevat 30% suikers en 39% vet, waarvan 5% verzadigd. Het is dan ook niet aangeraden om dit aan je baby van 8 maanden te geven. Het is natuurlijk prima als fabrikanten proberen een minder ongezonde chocopasta te maken, en dan is deze beter dan Nutella (met meer suiker en verzadigd vet en minder zaden/noten). Maar de suggestie dat dit speciaal geschikt is voor baby’s ‘vanaf 8 maanden’ en ‘natuurlijk’ of ‘goed’ is voor je kleine, zet ouders op het verkeerde been. Het helpt de toch al niet gemakkelijke opvoeding van baby’s niet, in een omgeving vol zoetigheden en verleidingen.

Gouden Windei voorgaande jaren

Het Gouden Windei wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 100.000 consumenten hun stem uitgebracht. Ook dit jaar hebben meer dan 10.000 mensen gestemd. In 2018 won Coca-Cola Smartwater. In 2017 won het ‘goudeerlijke’ maisbrood van Jumbo, zonder maismeel. In 2016 won Healthy People Blauwe bosbes en framboos. In 2015 wonnen de gesuikerde cranberries van Albert Heijn. Het jaar ervoor won Capri-sun van Coca-Cola de omstreden prijs. In 2013 won Natrena Stevia Kristalpoeder van Douwe Egberts. Unilever won de prijs al twee maal: in 2012 met Becel pro-activ en in 2011 met Blue Band Goede Start Witbrood. Danone ontving het windei in 2010 met het product Actimel