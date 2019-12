Zwaargewonde bij steekpartij in Zwijndrecht

De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over het steekincident in Zwijndrecht. In de nacht van 16 op 17 december troffen twee personen een man aan die met ernstige verwondingen met spoed naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. Al snel bleek dat de man is neergestoken.