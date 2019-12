Verdachte aangehouden explosie in woning op Urk

De politie heeft een 28-jarige man van Urk aangehouden voor een explosie in een woning aan de Golfoploop.

Op zondagochtend 3 november werd een jong gezin gewekt door een enorme explosie in hun woning aan de Golfoploop op Urk. Een vuurwerkbom was door onbekenden in hun brievenbus geduwd en tot ontploffing gebracht. Er raakte gelukkig niemand gewond; het huis werd wel onbewoonbaar verklaard.

De politie weet de identiteit van een 2e verdachte, maar deze is nog niet aangehouden door de politie.