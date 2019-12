Bijna 10 miljoen chatberichten aangetroffen: beslag in onderzoek Eris blijkt ‘goudmijn’

Uit in beslag genomen gegevensdragers in onderzoek Eris komt nog altijd een enorme hoeveelheid informatie. 'Een ware goudmijn', noemde de officier van justitie het op zitting. Het Openbaar Ministerie heeft vanmorgen de rechtbank om tijd gevraagd om alles te kunnen onderzoeken.

In het Eris-proces staan met name kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh terecht. Zij worden verdacht van het uitzetten, voorbereiden en plegen van meerdere liquidaties. Een van de clubleden verklaart als kroongetuige over heftige en ontwrichtende (levens)delicten en over een criminele organisatie. Opdrachten werden door de president van Caloh Wagoh uitgezet bij verschillende moordcommando's binnen zijn motorclub.

Inmiddels heeft het onderzoek naar de motorclub veel nieuw bewijs opgeleverd. Sinds de eerste aanhoudingen op 21 november 2018 zijn meer dan 900 gegevensdragers in beslag genomen. Denk hierbij aan computers, laptops, telefoons en harde schijven. Hieruit komt nog iedere dag nieuwe informatie.

Chatberichten

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank aangegeven dat de eerdere verwachting, om nu klaar te zijn met het onderzoek, te optimistisch is gebleken. Er is simpelweg te veel. Bijna 10 miljoen chatberichten zijn er aangetroffen, naast ruim 100.000 e-mails, een kleine 200.000 filmpjes en 200.000 documenten.

Een sterk vertragende factor is dat veel van de chatberichten zijn vastgelegd op foto en video. Het is geen platte tekst die met software kan worden geanalyseerd. Het zijn plaatjes en filmpjes die met hand stuk voor stuk moeten worden bekeken en uitgewerkt. Hier werken doorlopend tientallen politiemensen aan.

Foto's van slachtoffers

Uit de berichten en foto's komt nieuwe en belastende informatie in lopende onderzoeken. Ook is onlangs nog een liquidatie-onderzoek opnieuw opgepakt naar aanleiding van informatie uit het beslag in Eris. Maar het OM kan ook niet anders dan concluderen dat sommige mensen nog steeds gevaar lopen, wat leidt tot acute veiligheidsissues die aandacht vragen.

Op de gegevensdragers zijn 10,6 miljoen foto's aangetroffen. Daar zitten onder meer de foto's tussen van chatberichten, maar ook foto's van slachtoffers in het Eris-proces. Schutters en spotters werden voorzien van foto's van een slachtoffer of bijvoorbeeld de auto van het slachtoffer. Dit maakt dat elke aangetroffen foto handmatig nauwkeurig moet worden beoordeeld. De ernst van de feiten maakt dat het OM dit niet omwille van tijd kan laten liggen. 'Het is zeker niet denkbeeldig dat foto's van personen worden aangetroffen die nog in leven zijn en die nog gered kunnen worden', zei de officier van justitie op zitting. 'Die foto's zijn relevant om mensen te kunnen waarschuwen.'

Planning

Het Openbaar Ministerie houdt nu rekening met een planning waarin het dossier half 2020 kan worden afgeleverd, zodat na de zomer de verdediging kan aangeven wat zij nog onderzocht wil zien.

Een volgende pro-formazitting is op 19 en 20 februari.