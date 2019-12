Verdachte aangehouden voor branden, politie vindt vuurwapen en levensgevaarlijk vuurwerk in zijn woning

Op het moment dat hij werd aangehouden, was er een paar straten verderop in de Da Costastraat daadwerkelijk brand. Er zijn aanwijzingen dat hij daar eveneens bij betrokken was. In zijn woning vonden agenten onder andere een vuurwapen en levensgevaarlijke zelfgeknutselde vuurwerkbommen.

Na de aanhouding van vrijdag werd zaterdag uitvoerig onderzoek gedaan in de woning van de verdachte. Daar werd een vuurwapen gevonden, en dusdanig zwaar illegaal vuurwerk dat de recherche de inzet van de teamleider explosievenverkenning noodzakelijk vond. De explosievenspecialist vond naast de hoeveelheid vuurwerk ook een aantal zelfgeknutselde vuurwerkbommen. Die waren gevaarlijk instabiel: het was onvoorspelbaar hoe veel of weinig er voor nodig was om ze te laten ontploffen. De explosievenopruimingsdienst (EOD), van de landmacht is ter plaatse gekomen en bracht het zelfgeknutselde vuurwerk in de Broekpolder gecontroleerd tot ontploffing. De explosie van het knutselwerk was bijna vergelijkbaar met die van een plofkraak. De schade die deze bommen kunnen aanrichten, zeker in combinatie met de rest van het vuurwerk dat er lag, in een woonwijk, is onvoorstelbaar.

Tips

Met de aanhouding van de verdachte is het onderzoek naar de branden nog niet afgerond. Heeft u meer informatie of beelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Upload uw tips naar onderstaand tipformulier, bel 0900-8844 of bel anoniem met M. via 0800-7000