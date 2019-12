Slachtoffer steekincident Goudriaankade overleden, vier verdachten aangehouden

Op aanwijzing van getuigen zijn rondom het plaats delict drie mannen aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 jaar uit Den Haag en een 28- jarige man uit Zoetermeer. Zondagochtend 22 december werd nog een 19- jarige man uit Den Haag aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Momenteel is de aanleiding voor het steekincident nog onduidelijk. De recherche wil in het belang van het onderzoek graag spreken met getuigen die zowel rond het tijdstip van het misdrijf als in de periode daarvoor, iets gezien of gehoord hebben. Ook andere informatie die van belang kan zijn, hoort de politie graag.

Herdenking

Omroep West meldt dat de doodgestoken man, de 20 jarige Bilal is. Volgens een buurtbewoner zou hij een ruzie hebben willen sussen. Bilal speelde vanaf jongs af aan bij voetbalvereniging H.V.V. Laakkwartier. Tijdens een bijeenkomst bij de vereniging hebben zo'n 200 mensen hem herdacht.

Getuigenoproep

Het recherche onderzoek is op dit moment in volle gang. Heeft u informatie? Dan horen wij dat graag via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).