Aantal vuurwerkmisdrijven afgelopen jaar licht gedaald

Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 739 strafbare feiten met vuurwerk gepleegd, die door de politie als vuurwerk misdrijven werden geregistreerd. Dit waren er 5 procent minder dan in 2017.

Over de afgelopen zes jaar is echter sprake van een toename in het aantal geregistreerde vuurwerk misdrijven. Dit en meer blijkt uit een analyse van Dutch-Tech Magazine, op basis van de meest recente data van de politie.

Jaarlijks honderden vuurwerk misdrijven

In de periode 2013 tot en met 2017 werden er jaarlijks meer vuurwerk misdrijven gepleegd. Waar in 2013 nog 513 vuurwerk misdrijven werden geregistreerd, waren dit er een jaar later al 562. Tussen 2015 (607 misdrijven) en 2016 (605 misdrijven) leek het aantal strafbare feiten met vuurwerk gestaag terug te gaan lopen, maar in 2017 (778 misdrijven) was weer sprake van een forse toename. Afgelopen jaar daalt het aantal naar 739 misdrijven (5 procent daling ten opzichte van 2017).

De ‘trendbreuk’ van afgelopen jaar is mogelijk te verklaren door de overheidscampagnes die aansturen op verantwoordelijk gebruik van vuurwerk. Ook de politie ziet de laatste jaren steeds strenger toe op naleving van de regels rondom vuurwerk.

Meeste vuurwerk misdrijven in Rotterdam

Over de afgelopen vijf jaar is uit de data duidelijk af te leiden dat de meeste vuurwerk misdrijven worden gemeld in de gemeente Rotterdam. Vorig jaar werden hier in totaal 63 strafbare feiten met vuurwerk gepleegd, zo’n 8,5 procent van alle vuurwerk misdrijven in 2018. Ook in Haarlem (17), Den Haag (16) en Hardenberg (12), Groningen (12) en Eindhoven (12) werden relatief veel vuurwerk misdrijven geregistreerd.

Over de afgelopen drie jaar is verder een opvallende stijging te zien in Rotterdam. Deze staat namelijk haaks op de landelijke trend. In 2016 waren er in Rotterdam nog 31 vuurwerk misdrijven, in 2017 steeg dit aantal naar 46 en afgelopen jaar was er nog een sterkere stijging naar 63 vuurwerk misdrijven.

Vuurwerk misdrijven per regio

Benieuwd hoeveel vuurwerk misdrijven in uw gemeente werden geregistreerd? In de berichtgeving van Dutch-Tech is het aantal misdrijven dat te maken heeft met vuurwerk inzichtelijk gemaakt op een interactieve regiokaart: https://www.dutch-tech.nl/2019/12/hoeveel-vuurwerk-misdrijven-worden-er-...