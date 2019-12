Ruim 2500 kilo illegaal vuurwerk in container

Agenten hielden vrijdagochtend twee mannen aan voor bezit en mogelijke handel in illegaal vuurwerk. De bruine dozen en kleurrijke kokers stonden netjes opgesteld in een container en bevatten ruim 2500 kilo cobra’s en mortierbommen.

Een onderzoek naar aanleiding van een melding over de oudejaarsknallers gaf al snel resultaat. Agenten betrapten een 32-jarige man toen hij tussen de opslagloods en zijn auto heen en weer liep met dozen cobra’s. De container stond op een opslagterrein op een dijk tussen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is op heterdaad aangehouden. Het onderzoek leidde de politiemensen ook nog naar een garagebox die was gevuld met het explosieve spul. In de middag kwamen de agenten uit bij de andere verdachte. In zijn schuur en auto lag 45 kilo aan gevaarlijke knallers. De mannen, van 28 en 32 jaar en beide uit Zwijndrecht, zijn aangehouden. De partij vuurwerk wordt door een professioneel bedrijf afgevoerd en vernietigd.