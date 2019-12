KWF verlicht hart van duizenden lampionnen in het Olympisch Stadion

In het Olympisch Stadion zijn zondagavond meer dan 23 duizend lampionnen in de vorm van een hart ontbrandt tijdens de actie 'Nederland geeft licht'. Op iedere lampion staat de handgeschreven naam van iemand die geraakt is door kanker. Met de opbrengst van de lampionnenactie financiert KWF Kankerbestrijding vooruitgang om de kans op kanker te verkleinen, de kans op genezing te vergroten en de kwaliteit van leven van mensen met of na kanker te verbeteren.