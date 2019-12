Nieuwe cao Ziekenhuizen na instemming FNV-leden

De leden van de FNV, werkzaam in de ziekenhuizen, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat 14 december is bereikt voor de 200.000 medewerkers die vallen onder de cao Ziekenhuizen.

Met een ruime meerderheid van 88% stemden de FNV-leden voor 8% structurele loonstijging, een eenmalige uitkering van €1.200,-, verhoging van toeslagen en afspraken over een betere werk-privébalans. Door de instemming van de FNV-leden, de grootste vakbond aan de onderhandelingstafel, en al eerder de instemming door werkgeversorganisatie NVZ, is de nieuwe cao nu een feit.

Elise Merlijn, bestuurder FNV: ‘Wij vonden het belangrijk dat de ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, zich kunnen vinden in het eindresultaat. Zij hebben zich nu met een luid en duidelijk ‘ja’ uitgesproken voor dit akkoord. Vol vertrouwen zet ik namens de FNV straks mijn handtekening en zijn de nieuwe afspraken een feit. Ik sluit daarnaast mijn ogen niet voor de mensen die niet positief zijn. Deze reacties nemen wij mee naar volgende onderhandelingen. Want dit mooie resultaat is een begin, maar we zijn er nog niet.’

Indrukwekkende strijdlust

De landelijk cao-onderhandelaar van FNV is onder de indruk van de strijdlust die ziekenhuismedewerkers hebben getoond tijdens de maandenlange acties, de estafettestakingen en de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit. Merlijn: ‘Medewerkers hebben de afgelopen maanden laten zien dat ziekenhuiswerkgevers niet meer om hen heen kunnen. Ziekenhuizen trokken niet zomaar hun portemonnee, voor elke procentpunt is door medewerkers en vakbonden zwaar gestreden. En die strijdlust zullen wij behouden, om tijdens de cao-looptijd tot verbeteringsvoorstellen te komen voor een volgende cao. De arbeidsomstandigheden en loonontwikkeling van ziekenhuismedewerkers moeten namelijk veel hoger op de agenda komen bij de ziekenhuiswerkgevers. Niet alleen tijdens cao-onderhandelingen, maar áltijd. En dat is niet alleen voor hen, maar voor iedereen in Nederland belangrijk. Anders loopt de zorg leeg en is Nederland veel verder van huis.’

Belangrijkste afspraken uit het akkoord

In het akkoord is een structurele loonsverhoging van totaal 8% afgesproken over de looptijd van 27 maanden. Ook is er een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT) afgesproken die uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo’n 2,5%. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato dienstverband) over 2019 in januari. Ook zijn er hogere salarissen afgesproken voor leerlingen en stagiairs.

Voor de privé-werkbalans zijn diverse afspraken gemaakt: de hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht is verruimd van 6 uur naar 8 uur en de toeslag op extra werken krijgen medewerkers als de dienst binnen 72 uur na aanvraag is. Dit was 24 uur.

Ook de eerder voorgestelde verslechteringen van de ziekenhuiswerkgevers zijn van tafel. De werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering blijft intact voor huidige deelnemers en bij ziekte wordt het loon aangevuld tot 100% ,in plaats van de eerder voorgestelde 90%.

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao Ziekenhuizen. De cao Ziekenhuizen liep af op 31 maart 2019. Sinds begin deze zomer waren er acties en zondagsdiensten – de ‘stakingsvariant in de ziekenhuizen’ – in de Nederlandse ziekenhuizen, met als hoogtepunt de eerste landelijke ziekenhuisstaking op 20 november. Hier legden ca 150.000 op 119 locaties 24 uur lang niet-spoedeisende werkzaamheden neer.