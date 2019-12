Man opgepakt voor gooien exploderend zwaar vuurwerk onder politiebus

Blijvende gehoorschade agent

'Het projectiel veroorzaakte een explosie onder het voertuig waardoor een agent blijvende gehoorschade opliep. Ook de bus zelf raakte zwaar beschadigd. Alle verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek', aldus de politie.

Gehoortest

Het incident met de politiebus is gefilmd vanuit de politiehelikopter. Op de beelden is te zien dat een projectiel naar het voertuig rolt. Daarna volgt een explosie en vervolgens een tweede klap. Uit een gehoortest blijkt dat een van de agenten permanente gehoorschade heeft opgelopen. De andere betrokken agenten, er zaten er zeven in het voertuig, zullen nog een gehoortest ondergaan.

Uitgebreid onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 38-jarige Hagenaar. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij openlijke geweldpleging en poging (zware) mishandeling. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Opruiing

De politie heeft maandagochtend 30 december ook drie mannen aangehouden op verdenking van opruiing. Uit onderzoek van de recherche is gebleken dat de verdachten in de afgelopen periode hebben opgeroepen tot rellen in Den Haag. Het gaat om drie Hagenaars van 35, 37 en 39 jaar. De drie worden verdacht van opruiing tot het plegen van geweld tegen personen of goederen. Verder is een 43-jarige Hagenaar aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het oproepen tot ongeregeldheden in Laak. Hij zit vast op verdenking van opruiing.

Vervaardigen vuurwerkbom

Onderzoek na de vondst van een vuurwerkbom op zaterdag 7 december in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat heeft maandagochtend 30 december geleid tot de aanhouding van een 42-jarige Hagenaar. De man kon worden aangehouden na onderzoek van het projectiel door forensisch rechercheurs. De man is aangehouden voor de Wet Wapens en Munitie. Verder wordt hij verdacht van voorbereidingshandelingen voor brandstichting en het veroorzaken van een explosie.

Inrijden op agent

Ook wordt de Hagenaar verdacht van het opzettelijk inrijden op een politieagent op maandagavond 2 december. Deze agent was bezig met een aanhouding en moest plotseling opzij springen toen een personenauto in de Pluvierstraat op hem inreed.