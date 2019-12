Cel en TBS voor brandstichting bewoonde boerderij

Maandag heeft de rechtbank Gelderland een 28-jarige man uit Doetinchem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden en TBS met voorwaarden. 'De man stichtte op 24 oktober 2018 brand in een boerderij in Beek, waar zijn moeder, stiefvader en andere bewoners woonden en hij tijdelijk mocht verblijven', zo meldt de rechtbank maandag.

Brand gesticht op drie plekken

De man stichtte rond 07.00 uur in de ochtend op 3 verschillende plaatsen brand in een voornamelijk uit hout bestaande boerderij met daarin verschillende appartementen. De brandhaarden bevonden zich op verschillende plekken op de begane grond en in het zolderappartement van de boerderij. Bij aankomst zag de brandweer zwarte rook uit de ramen van het zolderappartement komen.

Levensgevaar voor bewoners

De moeder, stiefvader en andere bewoners van de boerderij waren op het moment dat de man de branden stichtte in de woning aanwezig. De man wist dat. Onder deze omstandigheden was er sprake van een reële mogelijkheid op levensgevaar voor de bewoners van de boerderij. Zijn moeder, stiefvader en de andere bewoners ervaren nog steeds de gevolgen van deze brandstichting. Volgens de rechtbank waren de handelingen van de man levensgevaarlijk en veroorzaakte hij onaanvaardbare risico’s voor de bewoners van de boerderij.

Verminderd toerekeningsvatbaar

In een woedeaanval en onder invloed van te veel medicatie stichtte de man de branden. Uit het onderzoek van het Pieter Baan Centrum volgt dat de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en dat hij klinisch moet worden behandeld om herhaling te voorkomen. Het Pieter Baan Centrum adviseert om deze behandeling in het kader van een TBS met voorwaarden op te leggen. De rechtbank volgt dit advies. Zij vindt het belangrijk dat de man, naast een passende gevangenisstraf, de behandeling en begeleiding krijgt die hij nodig heeft om in de toekomst niet in herhaling te vallen.