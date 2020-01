Opnieuw plaatselijk dichte mist

In Utrecht, Flevoland en Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. In de loop van de middag en avond breidt de mist zich weer uit.

In grote delen van het land is het mistig of bewolkt, in het midden en zuidoosten van het land komt lokaal dichte mist voor. In het (zuid)oosten schijnt hier en daar de zon. Veel verandert er vandaag niet in dit beeld. De maximumtemperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in gebieden met hardnekkige mist tot lokaal 5°C in het zuidwesten van het land. De zuidoostelijke wind is zwak tot matig.

Vanavond breidt de mist zich weer uit en in de loop van de komende nacht gaat de mist op veel plaatsen over in nevel en laaghangende bewolking. Het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt op veel plaatsen iets onder het vriespunt en lokaal kan het glad worden. De zuidelijke wind is zwak, langs de kust en op het IJsselmeer matig.

Donderdag overdag is het bewolkt, nevelig en blijft het droog. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 5°C. De zuidelijke wind neemt geleidelijk in kracht toe en wordt matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, later krachtig en mogelijk hard, 6 tot 7 Bft.