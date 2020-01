Traditionele Nieuwjaarduik in Delfzijl e.o.

Traditiegetrouw kon in Noord-Oost Nederland kon ook een Nieuwjaarsduik worden deelgenomen. De opkomst is uiteraard niet zo groot als in Scheveningen, maar het lijkt of er ieder jaar meer deelnemers zijn.

Zo kon men in Appingedam achter de Nicolaaskerk een duik nemen in het frisse water en in Wagenborgen in het Proostmeer aan de Elzen.

In Delfzijl kon men vanaf het strand de zee in rennen om 2020 in te luiden. Onder grote publieke belangstelling ging een groot aantal mensen de uitdaging aan om het koude water te trotseren.