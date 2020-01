Verdachte aangehouden voor brandstichting

Op de Slegersstraat in Helmond is donderdagmorgen rond 1.00 uur een 19-jarige Helmonder aangehouden. De man wordt ervan verdacht dat hij wat eerder op de avond brand probeerde te stichten bij een woning aan de Balsbeemden.

Rond 0.40 uur kreeg de brandweer een melding dat er brand was bij de woning aan de Balsbeemden. Vermoedelijk werd daar een brandend voorwerp tegen de garagedeur gegooid. Het vuur werd snel gedoofd en daarna startte de politie een onderzoek. Daarbij werd ook in de omgeving uitgekeken naar mogelijke verdachten.

Verdachte

Op de Slegersstraat werd uiteindelijk de 19-jarige Helmonder aangehouden. Hij had een mes bij zich en enkele goederen die mogelijk met de brandstichting te maken hadden. Op dit moment hield de politie er rekening mee dat de brandstichting verband zopu houden met een conflict in de persoonlijke sfeer. De aangehouden man is familie van de bewoners.

Op 14 november 2019 werd ook al gepoogd om brand te stichten bij de auto van de bewoners van Balsbeemden. Onderzocht zal worden of beide incidenten met elkaar te maken hebben.