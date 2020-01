Energiezaken in 2020

Met de campagne ‘Energiebesparen doe je nu’ stimuleert de Rijksoverheid Nederlanders om hun woning energiezuiniger te maken. Dit kan bijvoorbeeld door betere isolatie aan te brengen of over te stappen op zonnepanelen. In de praktijk blijkt dat veel huizenbezitters tegen praktische problemen aanlopen, zoals de kosten van verduurzaming. Het komende jaar verandert er een en ander op de duurzame energiemarkt, zegt expert Laurens Arends.

Thuis verduurzamen

Het verduurzamen van het huis is voor veel Nederlanders (en bij de Rijksoverheid) een punt op de agenda geworden. Echter, veel verbouwplannen sneuvelen door het prijskaartje dat bij verduurzaming komt kijken. Daarom is het nu mogelijk een hogere hypotheek af te sluiten of een lening af te sluiten ter verduurzaming van de woning.

Een huis verduurzamen is kostbaar, maar kent ook voordelen. Het huis zal comfortabeler voelen en duurzaamheid is ook voor de waarde van de woning van belang. Zo is bekend dat duurzame huizen beter verkopen dan huizen met een laag energielabel. Daar komt bij dat het ook van invloed is op de energierekening.

De kosten van verduurzaming

Voor Nederlanders die hun huis willen verbouwen om te besparen op energie, is het vaak moeilijk te beginnen. Ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen en voor welke kosten ze staan. Triodos Bank rekende uit wat het kost om een huis te isoleren. Zo blijkt uit berekeningen van de bank dat een schuin dak isoleren gemiddeld 4000 euro kost. Het levert een besparing van 500 euro per jaar op.

Voor 3100 euro kan een huis voorzien worden van HR++-glas. Dit scheelt 240 euro per jaar op de energierekening. Het isoleren van de vloer kost 1400 euro en bespaart zo’n 160 euro aan energie. De grootste besparing kan behaald worden middels zonnepanelen. Dit kost ongeveer 4400 euro en scheelt 450 euro per jaar. Wanneer je veel investeert in een verduurzaming, kan het handig zijn om een energieadviseur te omarmen.

In 2020 krijgen Nederlandse gezinnen met verbouwplannen sneller een lening bij de bank als wordt aangetoond dat het om verduurzaming gaat. Al in 2018 werd afgesproken dat huizenbezitters voortaan beter worden ondersteund bij het verduurzamen van hun huis. Daartoe zijn er verduurzamingshypotheken en duurzame leningen voor huiseigenaren ontwikkeld.

Duurzame energie aanbiedingen

Dit jaar hebben Nederlanders meer mogelijkheden te kiezen voor duurzame energie dan ooit tevoren. Het aantal overstappen naar duurzame energie aanbieders neemt toe. Dat komt doordat de Europese Unie de overstap op duurzame energie al zo snel mogelijk wil maken en huizenbezitters volop worden gestimuleerd te kiezen voor een beter milieu.

“Steeds meer mensen kiezen voor groene stroom uit windkracht, biomassa, waterkracht, aard- en bodemwarmte of uit zonne-energie. Wij zien vooral dat veel Nederlanders nu kiezen voor energie uit zonnepanelen of windenergie. Ook neemt het aantal mensen dat zelf zonnepanelen aanschaft en teruglevert aan de energiemaatschappij toe”, weet Laurens Arends van EnergieAanbieding.nl. Hij voorspelt dat in 2020. Volgens Arends valt dit samen met een andere trend: burgers die zelf een energiecoöperatie starten met bijvoorbeeld buren: “Het afgelopen jaar is de productie van duurzame energie door burgercollectieven met bijna 70 procent toegenomen. Zo’n 235.000 huizen kunnen aangesloten worden bij dit soort coöperaties. In de nabije toekomst zal het aantal duurzame aanbiedingen alleen maar toenemen.”

Nieuwe technologie: slimme meters en blockchain

Systemen die flexibiliteit in het energiegedrag mogelijk maken, dragen bij aan optimalisatie van energieverbruik. Voorbeelden hiervan zijn batterijen voor de opslag van elektriciteit. Warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Slimme meters houden deze flexibiliteit bij en zorgen ervoor dat de investeringen in duurzaamheid thuis terugverdiend kunnen worden.

Tot en met 2020 worden slimme meters grootschalig onder de Nederlandse bevolking aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de particulieren (88 procent) positief tegenover de slimme meter staat. Bij 84 procent van de particulieren is al een slimme meter geplaatst. Ongeveer tien procent weigert het aanbod van een slimme meter. Naar verwachting zal eind 2020 ongeveer 80 procent van de Nederlandse kleinverbruikers thuis een slimme meter hebben.

Daarnaast kan blockchain een grote rol spelen. Bijvoorbeeld door middel van smart contracts. Door smart contracts worden digitale contracten automatisch geregeld. Ze maken gebruik van de blockchain om afspraken te maken over bijvoorbeeld de geleverde energie of het terugleveren, zonder de betrokkenheid van een of meerdere tussenpersonen.