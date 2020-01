Man die nog bijna vier jaar de cel in moet, meldt zich in boevenpak op politiebureau

Bij Politiebureau Arnhem Noord kwam donderdag een man in een boevenpak zijn goede voornemens voor 2020 waarmaken.

De man moet nog 1429 dagen zitten en kwam zich daarvoor melden bij de politie. Speciaal voor de gelegenheid had hij zijn boevenpak aangetrokken. Dit meldt Politie Arnhem Noord op social media. Een wijkagent schrijft op Instagram: 'Hoe geniaal! Deze man kwam zich aan het politiebureau melden, omdat hij nog 1429 dagen moet zitten. Dit deed hij op ludieke wijze in een boevenpak.Tot over bijna 4 jaar! Waarschijnlijk zal hij kerst 2023 weer thuis kunnen vieren.'

De man had ook nog een boodschappentas van AH bij zich met kleren erin.