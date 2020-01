Agenten gewond na bekogelen met stenen in Den Haag

Rond middennacht kwam de melding dat er onrust was ontstaan bij een evenement. Een groep van naar schatting 100 personen wilde zonder entreebewijs of fouilleren een feest betreden. Toen zij het feest binnendrongen heeft de beveiliging besloten het event te beëindigen en de zaal te ontruimen. De bezoekers met kaartje werden hierdoor boos en weigerden de locatie te verlaten.



Na de melding was de politie snel ter plaatse, een groep van ongeveer 100-150 personen wilde de locatie niet verlaten en keerde zich tegen de politie. Er werden vernielingen gepleegd en er werd met stenen en andere voorwerpen naar agenten gegooid. Hierbij raakten vier agenten licht gewond, een van hen is ter plaatste door de ambulance gecontroleerd. Deze agenten doen aangifte.



Om de orde terug te krijgen stelde de politie een linie op om de bezoekers te verwijderen, in samenwerking met de bereden politie. Door de hondensurveillance werden de honden ingezet. Waarbij een verdachte, die in zijn been is gebeten, per ambulance is vervoerd naar het ziekenhuis. In totaal zijn vier personen aangehouden, zij zitten vast. Het rechercheonderzoek is in volle gang, meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.



Een deel van de weggestuurde bezoekers bleef rond Den Haag Centraal hangen. Daar rijden geen nachttreinen. Om de bezoekers buiten het station te houden hebben meerdere agenten op linie de hal van Den Haag Centraal geblokkeerd. In overleg met NS is een extra trein ingezet voor deze groep, deze vertrok van Den Haag Centraal onder begeleiding van de politie naar Holland Spoor.