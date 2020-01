Drie auto's in brand in Heerhugowaard

In de nacht van zondag op maandag stonden er op de Amer drie auto’s in brand.

Rond 02.15 uur kwamen agenten en de brandweer ter plaatse op de Amer en zagen drie auto’s naast elkaar in brand staan. De brandweer heeft de brand geblust. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en is op zoek naar getuigen.