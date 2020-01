Prijsverschillen van honderden euro's bij garages voor reparaties

De verschillen in prijs van autoreparaties zijn vaak groot. Voor elke aankoop geldt ook hier: ‘rondshoppen’ loont.

Bij autoreparaties geldt dat zeker. Zo was het grootste prijsverschil maar liefst € 905 voor het vervangen van een koppeling. Bij het monteren van nieuwe remmen waren de verschillen kleiner. Hier was de duurste garage € 245 duurder dan de goedkoopste. Dat blijkt uit een telefonische rondgang van de ANWB Kampioen langs meer dan 500 garagebedrijven door heel Nederland.

De redactie van de Kampioen vroeg prijzen op van een nieuwe set banden en het verwisselen ervan, het vervangen van remmen en nieuwe voorruit en het vervangen van een koppeling. Bij een set nieuwe banden, een nieuwe koppeling of een voorruit loont het de moeite om goed rond te vragen: dan bespaar je al snel €300 of meer. De offertes werden aangevraagd op basis van kenteken, dus telkens exact dezelfde auto in elke categorie.

De redactie onderzocht ook de gemiddelde prijzen per type garage. Merkdealers bleken gemiddeld het duurst. Ook opvallend: voor sommige reparaties betaal je ook bij fastfitters ofwel de ‘prijsvechters’ uit deze branche de hoofdprijs. Voor de scherpste prijzen ga je naar een universele garage. De top 10 ‘goedkoop’ bestaat in sommige categorieën vrijwel geheel uit universele garages.

Het onderzoeksteam vond ook duidelijke regionale verschillen in Nederland. De Randstad en Gelderland bleken met meest aan de prijs. Zeeland, Drenthe en Groningen zijn gemiddeld juist goedkoper. Ook reparaties in de grote steden zijn vaak prijzig. Zo kan het lonen om net buiten de stad te zoeken.

Zeker niet elke garagehouder ziet klanten als wandelende geldbuidels. Vaak kregen de onderzoekers spontaan goede tips, die geld kunnen besparen. Zo werd door meerdere garages aangeraden banden via internet te bestellen. En deze vervolgens bij het bedrijf laten bezorgen. Dat kan flink wat euro’s besparen.

Het volledige onderzoek inclusief grafieken, prijzen per provincie, type bedrijf en tips om geld te besparen is hier te zien: anwb.nl/auto/tests-en-specificaties/onderzoek-garage-offertes/onderzoek-garage-offertes