Thalys stilgelegd bij Rotterdam, reizigers horen man 'Allahu Akbar' roepen

De Thalys van Amsterdam naar Parijs is woensdagochtend stilgezet bij Rotterdam vanwege een agressieve man.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de 28-jarige man zich agressief gedroeg en vreemde dingen riep. Dit meldt onder meer RTV Rijnmond. Reizigers hoorden de man Allahu Akbar roepen. Ook zou hij reizigers hebben belaagd.

In de trein brak paniek uit. Mensen probeerden naar andere coupé's te komen. Volgens de politie raakte er niemand gewond. De man is opgepakt bij station Rotterdam en naar een politiebureau overgebracht. Hij was niet gewapend.

Het voorval gebeurde in de trein die om 06.15 uur vanuit Amseterdam was vertrokken. Na een half uur oponthoud in Rotterdam kon de Thalys weer verder rijden.