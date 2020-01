Cel- en werkstraf geëist na slaan en schoppen tegen hoofd man in Nijmegen

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft celstraffen en een werkstraf geëist tegen een 28-jarige man uit Nijmegen en een 26-jarige man uit Zutphen. De mannen worden er van verdacht dat zij in juli 2018 in de Betouwstraat in Nijmegen een man tegen zijn hoofd hebben geslagen en geschopt. Het slachtoffer liep hierbij fors letsel op aan zijn hoofd.

Volgens getuigen was er ruzie ontstaan tussen het slachtoffer en de 28-jarige man, waarna op een gegeven moment de 26-jarige man erbij komt en het slachtoffer op zijn hoofd zou hebben geslagen. Deze valt door de klap op de grond, waarna de 28-jarige man het slachtoffer een schop in zijn gezicht zou hebben gegeven.

Het slachtoffer loopt door het geweld onder meer breuken in zijn gezicht en een lichte hersenschudding op. “Het slachtoffer is er relatief goed van af gekomen, als we kijken naar de fysieke schade in ieder geval. Het had voor hem heel anders kunnen aflopen. Het had zijn dood kunnen betekenen en dat dat niet is gebeurd, is in elk geval niet aan verdachten te danken”, aldus de officier van justitie.

De verdachten ontkennen dat zij het slachtoffer in zijn gezicht hebben geslagen en geschopt. De officier van justitie twijfelt daar niet aan: volgens haar is er voldoende bewijs. Zij neemt het de verdachten kwalijk dat zij geen enkele blijk van verantwoordelijkheidsbesef tonen.

Het OM acht poging doodslag wettig en overtuigend bewezen voor de 28-jarige man. De officier van justitie eist tegen hem een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. “Als je vol uithaalt tegen een uitermate kwetsbaar onderdeel van het lichaam, namelijk iemands hoofd, dan is de kans op overlijden aanmerkelijk. “

Voor de 26-jarige man acht het OM openlijk geweld met letsel wettig en overtuigend bewezen. De officier eist tegen hem een werkstraf van 100 uur en een gevangenisstraf van 60 dagen, waarvan 57 voorwaardelijk. “Als over een weer gevochten wordt, dan is in het kader van verdediging het enige antwoord om partijen te scheiden, partijen uit elkaar te trekken. En dan kan je niet en mag je niet één van beiden zo hard slaan dat deze tegen de vlakte gaat. Als je zo optreedt, dan ben je gewoon strafbaar”, aldus de officier op zitting.

De rechtbank in Zutphen doet over twee weken uitspraak.