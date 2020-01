Autospiegels van ruim twintig personenauto’s gestolen

De politie ontving in de periode vanaf 1 oktober 2019 tot en met 6 januari 2020 meerdere aangiften van gestolen buitenspiegels van personenauto’s. Het gaat veelal om de duurdere merken auto’s. De politie vraagt uw hulp in bij de oplossing van de diefstallen door verdachte situaties te melden.

De diefstallen vonden in de nachtelijke uren plaats in de dorpskernen De Lier, Maasdijk, Monster, Naaldwijk en Schipluiden. Ruim twintig autobezitters van onder andere de merken BMW, Mercedes, Audi, Skoda en Volvo, deden in de genoemde periode aangifte van de diefstal van hun buitenspiegels. In de Lier was het overigens vijf keer raak. De politie vermoedt dat het gaat om gerichte acties waarbij dieven met behulp van een tool de spiegels uit de spiegelkasten halen en meenemen.

Vernielingen

Daarnaast nam de politie in de genoemde periode twaalf aangiften op van vernielingen aan autospiegels, echter lijken deze vernielingen een poging tot diefstal te zijn geweest. De spiegelkassen waren namelijk nog intact, maar de spiegels lagen in barsten op de grond of hingen nog met elektradraden aan de spiegelkas. In de aangiften betreft het auto’s uit het duurdere segment.



De politie sluit niet uit dat hier sprake is van mobiel banditisme. De politie heeft uw hulp nodig om dit te stoppen.