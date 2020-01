Voetganger zwaargewond bij aanrijding in Rotterdam

Bij een ongeval in Rotterdam is woensdagavond een 28-jarige voetganger zwaargewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Een automobilist en het slachtoffer kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing op de Kralingezoom. De voetganger is volgens de politie in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.