'Meer zittingscapaciteit extra beveiligde rechtbanken noodzakelijk'

Er is veel meer zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken noodzakelijk om in de toekomst nieuwe strafzaken te kunnen faciliteren waarbij zware veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Dit heeft Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd.