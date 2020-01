Vuurwapens gevonden in woning waar vuurwerkexplosie plaatsvond

In de woning in Born waar zaterdagavond een ontploffing plaatsvond heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen.

Verder zijn enkele vuurwapens in beslag genomen, dit moet nog verder geïnventariseerd worden. De zoeking in het pand aan de Heirweg is afgerond. In de garage bij de woning trof de politie meer als 30 kilo zwaar illegaal vuurwerk aan.

Bij de ontploffing raakte één persoon zwaargewond. De man werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar is buiten levensgevaar. Hij wordt ook aangemerkt als verdachte in dit onderzoek.

In totaal werden zaterdagavond drie personen aangehouden wegens het verboden vuurwerk. De drie verdachten zijn vandaag heengezonden maar blijven verdachten. Het gaat om een 61-jarige man uit het Belgische Riemst, een 41-jarige man uit Sittard en een 38-jarige vrouw uit Sittard.