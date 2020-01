VVN Rijsimulator op Horecava moet toename alcohol in verkeer terugdraaien

Het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer is sinds 2016 meer dan verdubbeld.

In 2016 vielen er dertien doden door ongelukken gerelateerd aan alcohol. In 2018 waren dat er 36 en in oktober 2019 stond de teller op 29. Ieder slachtoffer is er één teveel. Voor Veilig Verkeer Nederland reden om de handen ineen te slaan met de organisatie van de Horecava. VVN is verheugd over het gegeven dat de Horecava haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en het bevorderen van goed gastheerschap etaleert door standruimte ter beschikking te stellen. Vanaf 13 januari staat VVN met een Bob-stand op de Horecava om horecaondernemers te inspireren en er samen voor te zorgen dat minder horecabezoekers met een glaasje te veel, achter het stuur kruipen.

Achter het stuur met digitaal borreltje

Eén van de grote publiekstrekkers van VVN is een rijsimulator. De simulator laat bezoekers van de beurs ervaren welk effect alcohol op de rijstijl en het gedrag heeft en hoe gevaarlijk het is om onder invloed van drank in de auto te stappen. De verkeersveiligheidsorganisatie heeft daarnaast ook speciale brillen die dronkenschap nabootsen en onderwerpt bezoekers aan een vrijwillige blaastest.

“Onze activiteiten op de beurs geven een realistisch beeld over wat alcohol met rijgedrag en het reactievermogen doet. We houden mensen als het ware een spiegel voor. Dit draagt bij aan bewustwording zodat minder mensen met een borrel op de auto in stappen en daardoor wordt het verkeer veiliger. En daarnaast is het natuurlijk heel bijzonder om in zo’n simulator te zitten” vertelt Marcel Kwant van Veilig Verkeer Nederland.

Verkeersveiligheid maaltijdbezorgers

Veilig Verkeer Nederland is goed vertegenwoordigd en geeft iedere dag in de ochtend presentaties over hun samenwerking met ondernemers om de verkeersveiligheid onder maaltijdbezorgers te verbeteren en ongelukken te voorkomen. Bestuurders van bezorgbrommers rijden bijna zes keer vaker schade dan privébestuurders. Het gemiddelde schadebedrag ligt daarbij ook nog eens 75% hoger. Met de presentaties hoopt VVN nieuwe ondernemingen en bezorgdiensten te inspireren hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om verkeersveiligheid.

De Horecava is van 13 tot en met 16 januari van 10:00 tot 18:00 uur.