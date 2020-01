Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen

‘We moeten snel extra stappen zetten om onze straten, tuinen, steden en ook de landelijke omgeving anders in te richten. Alleen zo kunnen we ons goed voorbereiden op de gevolgen die de extremere weersomstandigheden hebben op onze leefomgeving. Denk aan de hoosbuien die hele woonwijken onder water zetten omdat er te weinig groen in de buurt is om het op een natuurlijke manier op te vangen,’ aldus Van Nieuwenhuizen. ‘De vijf pilots die ik dit jaar financieel steun zijn mooie voorbeelden die ook andere provincies, waterschappen en gemeenten goed kunnen toepassen. Met een gewijzigde Waterwet kunnen we straks met geld uit het Deltafonds meer gaan investeren om Nederland te beschermen tegen weersextremen.’

Financiële impuls

Van de 24 aanvragen voor een financiële impuls heeft de minister gekozen voor de pilotprojecten van de gemeenten Eindhoven, Horst aan de Maas, Dordrecht, Enschede en de provincie Gelderland. Zo wordt in Dordrecht een nieuw stadspark aangelegd dat gaat fungeren als natuurlijke klimaatbuffer, zodat omliggende wijken minder wateroverlast hebben en ook hitte kunnen opvangen. In Enschede zal een stadsbeek worden aangelegd waardoor de wijken Pathmos en Stadsveld niet meer zullen overstromen bij extreme langdurige regen.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is eind 2018 afgesproken dat er de komende jaren zo’n €600 miljoen wordt vrijgemaakt voor de aanpak van de problematiek als gevolg van klimaatverandering. Onderdeel daarvan is dat decentrale overheden hulp krijgen bij de versnelling van de zogeheten klimaatadaptatie, waarvoor net zoals vorig jaar zo’n €5 miljoen beschikbaar is gesteld aan verschillende pilotprojecten. Zodra de wetswijziging is doorgevoerd kan vanaf januari 2021 geld uit het Deltafonds ingezet worden voor klimaatadaptatieprojecten. De circa €1 miljard die jaarlijks beschikbaar is kon tot nu toe alleen worden geïnvesteerd in kustbescherming, hoogwaterbescherming in het rivierengebied en in zoetwatervoorziening.