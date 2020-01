Speksteen als deklading voor smokkel van ruim 400 kilo heroïne

Speksteen

'De verdovende middelen waren verstopt onder een lading speksteen in een container aan boord van een schip in Rotterdam. Dit schip was afkomstig uit de haven van Karachi in Pakistan', aldus de politie. De heroïne is in beslag genomen en vernietigd. Een onderzoek is ingesteld.