Dader liquidatie Diemen krijgt 23 jaar cel

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag een 30-jarige man veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor het medeplegen van moord op een 39-jarige man op 27 mei 2016 in Diemen. 'Het slachtoffer werd doodgeschoten in het bijzijn van zijn 9-jarige zoontje', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Automatisch wapen

'Het slachtoffer werd ’s avonds voor zijn huis aan de Klipperweg in Diemen met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen vlak nadat hij zijn auto had geparkeerd. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn 9-jarige zoontje', aldus de rechtbank. De man werd door 12 kogels geraakt. Hij overleed een uur later in het ziekenhuis.

Getuigen, PGP-berichten en een zwart petje

Bij de schietpartij waren twee mannen betrokken. Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden stelt de rechtbank vast dat de 30-jarige man de schutter was. Ook werd op de vluchtroute van de daders een zwart petje gevonden met daarop DNA-sporen van de 30-jarige man. Tot slot zijn tijdens het onderzoek belastende versleutelde PGP-berichten gevonden die de dader linken aan andere verdachten. Zij wisselden onderling berichten uit over het slachtoffer en over activiteiten die lijken te duiden op liquidaties.

Gewetenloze moord

De rechtbank weegt in haar straf zwaar mee dat de moord werd gepleegd voor de ogen van het toen 9-jarige zoontje van het slachtoffer en dat de moord op een koelbloedige en zakelijke manier is gepland en uitgevoerd. De rechtbank acht bewezen dat de dader het slachtoffer tot tweemaal toe onder vuur genomen heeft en vervolgens is gevlucht. Hij liet daarbij het zoontje van het slachtoffer in hevige paniek achter bij zijn stervende vader. De moord heeft bij hem en alle andere nabestaanden tot veel pijn en verdriet geleid en zij moeten nog dagelijks leven met de gevolgen.

Schokkend voor de samenleving

Een moord is schokkend voor de samenleving en een liquidatie midden op straat in een gewone rustige woonwijk heeft nog meer impact. Het gemak waarmee de dader in dit geval extreem en roekeloos geweld gebruikte geeft inzicht in een parallelle wereld van rivaliteit en wraak in het criminele circuit, die in toenemende mate de samenleving ontwricht. Tijdens de zittingen wilde de dader niets zeggen over de achtergrond van de moord. De man toonde geen enkel berouw ten opzichte van de familie van het overleden slachtoffer. Dit alles rekent de rechtbank hem zwaar aan.