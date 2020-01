Extra oplaadpunten voor elektrisch rijden in provincie Utrecht

MRA-Elektrisch

Om een verzoek in te kunnen dienen, moet de gemeente wel aangesloten zijn bij MRA-Elektrisch, een project van de samenwerkende overheden in de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Twintig van de Utrechtse gemeenten zijn daarbij aangesloten. In de drie provincies zijn op dit moment 4000 laadpunten operationeel die via MRA-Elektrisch gerealiseerd zijn.

Volgorde van binnenkomst

Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: ‘Twintigduizend nieuwe laadpunten is een mooie volgende stap en zal echt helpen om het elektrisch rijden te stimuleren. In 2019 hebben een aantal van onze gemeenten via MRA-E in totaal 407 publieke laadpunten gerealiseerd. De komende jaren moeten er in de provincie Utrecht zeker 4000 laadpalen bijkomen via MRA-Elektrisch.’ De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Met andere woorden: wie het eerst komt, het eerst maalt.