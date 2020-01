Man met uitkering gesnapt met dure sieraden, geld en PGP-telefoons

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie nabij de A4 in Amsterdam een man aangehouden als verdachte van witwassen. 'De verdachte, een 41-jarige man uit Capelle aan den IJssel, had ruim 6.000,- euro contant geld en voor ruim 50.000,- euro aan sieraden bij zich waarvoor hij geen aannemelijke verklaring had', zo meldt de politie maandag.

Verdenking witwassen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen op de A4 nabij Amsterdam een huurauto rijden. Op de Oude Haagseweg in Amsterdam controleerde de agenten de auto. Deze bleek gehuurd te zijn door een vriend van de bestuurder. De vriend was echter niet aanwezig. Wel zaten de 24-jarige vriendin van de bestuurder en haar 28-jarige vriendin uit Amsterdam in de auto. Tijdens de controle ontstond de verdenking van een misdrijf op het gebied van drugs of witwassen. De agenten doorzochten hierop de huurauto.

PGP-telefoons

Bij de doorzoeking van de auto trof de politie een drietal mobiele telefoons aan. Van twee van deze telefoons is bekend dat deze vaak worden gebruikt als “Pretty Good Privacy” telefoons, ook wel bekend als PGP-telefoons. Deze telefoons worden vaak door criminelen gebruikt om elkaar geheime berichten te sturen. Naast de telefoons troffen de agenten ook een bundel van 100 vijftig euro biljetten aan. De bestuurder kon echter niet aantonen hoe hij aan deze biljetten was gekomen. Zijn verklaring dat hij coffeeshophouder was in Rotterdam bleek niet te kloppen. In plaats daarvan had hij een Wajong uitkering.

Sieraden

Wat opviel was dat de verdachte een gouden koningsketting en een Rolex horloge bij zich had. De 18 karaat gouden ketting was voorzien van 120 diamanten. De waarde werd getaxeerd op 42.520,- euro. Het horloge had een waarde van 7.500,- euro. Deze was ingelegd met stenen ter waarde van 2.800,- euro. Voor de agenten ontstond er voldoende verdenking om de verdachte aan te houden voor witwassen. Bij de fouillering van de verdachte op het politiebureau trof de politie nog een bundel geld aan. Dit maal ging het om 1020,- euro. Ook voor dit geld had de verdachte geen aannemelijk verklaring.