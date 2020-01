'Advocaten familie kroongetuige Nabil B. leggen werk neer'

UIt vrees dat de overheid niet in staat is om hen goed te beveiligen, zijn de advocaten die jarenlang de familie van kroongetuige Nabil B. bijstonden, gestopt.

De advodaten hebben dit besluit genomen na een reeks ernstige fouten. Dit schrijft Het Parool woensdag. . B. is kroongetuige in de zaaken tegen de bende van Ridouan Taghi. Taghi worddt beschuldigd van een lange reeks moordzaken. De advocaten van Nabil B. zagen jarenlang hoeveel er misging in de beveiliging van de familie tegen de extreem gewelddadige groepering rond Ridouan Taghi. Zowel Nabil B. als zijn familie waarschuwde steeds dat de groepering het op hen had voorzien. Toen het Openbaar Ministerie in maart 2108 Nabil B. als kroongetuige presenteerde, terwijl Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki nog vrij rondliepen, werd zes dagen later B's onschuldige broer Reduan in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord geliquideerd. Hij werd niet beveiligd.

De beveiliging werd daarna wel opgevoerd, maar er bleven conflicten oplaaien over fouten in de bescherming van de familie. En er gingen meer zaken mis. Zo werkte bijvoorbeeld bewakingscamera's niet en verrrieden herkenbare politiemensen onbedoeld waar familieleden verbleven. Nabil B. en zijn famileden hebben ook veelvuldig gewaarschuwd dat ook de advocaat van Nabil B. gevaar liep. Op 18 september 2109 werd inderdaad zijn raadsman Derk Wiersum vermoord.

Na de moord nam de overheid extra beschermingsmaatregelen. Het werd als het grootste belang gezien om de identiteit van de raadslieden geheim te houden. Maar vervolgens ging het weer voortdurend mis in het contact over de beveiligingsmaatregelen bij de advocaten. De advocaten maakten zich zorgen daarover. De fouten van de overheid waren dermate ernstig dat daardoor hun identiteit niet meer af te schermen zou zijn. Als gevolg daarvan zouden veiligheidsmaatregelen nodig zijn, die het niet alleen onmogelijk zouden maken hun praktijk goed te voeren, maar ook ontoereikend zouden zijn om hen en hun naasten te beschermen, zo schatten de advocaten in. Daarom stoppen ze nu.