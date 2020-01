Onderzoek arrestatie Rosmalen waarbij man (27) zwaargewond raakte

De Rijksrecherche is, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant, een onderzoek begonnen naar de gebeurtenissen die dinsdag plaatsvonden in en rond een woning aan de Schoolstraat in Rosmalen. Dit meldt het OM woensdag.

Zwaargewond

'Een 27-jarige man uit Rosmalen raakte zwaargewond tijdens een poging om hem te arresteren. De man ligt op dit moment in zeer kritieke toestand is het ziekenhuis. Hij is niet aanspreekbaar', aldus het OM

Moord op oom

Dinsdagmiddag veroordeelde het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch de 27-jarige man tot een celstraf van 15,5 jaar voor de moord op zijn oom in december 2014. De rechtbank sprak de man eerder vrij wegens gebrek aan bewijs. Na de uitspraak van het gerechtshof was het de bedoeling om de man aan te houden in zijn woning. Vervolgens werd er geschoten. Niemand raakte daarbij gewond.

Arrestatieteam

Onderhandelaars en een arrestatieteam van de politie werden vervolgens ingezet. Tevergeefs werd geprobeerd om de man zelfstandig uit de woning te laten komen. Rond 19.30 uur ging het arrestatieteam naar binnen met als doel hem aan te houden. Opnieuw klonken er schoten. De man heeft zich zelf ernstig verwond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt de gebeurtenissen in Rosmalen: 'Het is belangrijk dat precies wordt uitgezocht wat er gisteren is gebeurd. Dit gebeurt door de Rijksrecherche. Immers, er wordt ook gekeken naar de rol van de politie, waarbij alle schijn van partijdigheid moet worden vermeden', zo vertelt de betrokken officier van justitie. In het onderzoek wordt uitgebreid gesproken met de getuigen en met betrokken politiemensen. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan: 'Dat alles moet ons een beeld geven van wat er is gebeurd en pas daarna kunnen wij conclusies trekken.'