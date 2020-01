4 tips hoe jij jouw steentje kunt bijdragen aan een beter milieu

Tegenwoordig zijn we veel meer bezig met het milieu dan vroeger. Je hoort en ziet ook veel vaker in het nieuws wat de gevolgen zijn voor de aarde als we met ze allen zo doorgaan. Het is daarom belangrijk dat we allemaal een steentje bij gaan dragen voor een betere wereld. Er zijn heel veel dingen die je zelf al kunt doen om te helpen. Hoe en wat je precies kunt doen lees je in dit artikel.

Groene energie

Met het gebruik van zonnepanelen wek je schone energie op. Bij het opwekken van deze energie komt er geen CO2 vrij. Op deze manier kun je het broeikaseffect tegengaan. Zonnepanelen zijn wel een dure investering, maar je krijgt het er uiteindelijk ook voor terug. Ook is het zo dat de zon een bron is die niet opraakt, fossiele brandstoffen daarentegen wel. Op deze manier rek je de uitputting van fossiele brandstoffen.

Doe bewust boodschappen

Als het gaat om boodschappen en verspilling van eten dan kunnen we daar nog heel veel aan doen. Ga bijvoorbeeld boodschappen doen met een boodschappenlijstje. Zo voorkom je dat je met meer boodschappen thuis komt dan dat je nodig had. Het is namelijk zonde als je onnodig voedsel verspilt. Verder is het ook handig om bewuster boodschappen gaan doen. Kies bijvoorbeeld producten met een eco- en milieukeur keurmerk. Zo weet je dat de productie van de producten minder energie hebben gekost. Gooi ook geen restjes weg. Als je teveel gekookt hebt, vries het overige eten dan in of houd één keer per week een restjesdag. Zo belast je het milieu niet met het voedsel dat je weggooit.

Energieverbruik

Een groot onderdeel waar we met ze allen nog beter op kunnen letten is het energieverbruik. Laat niet onnodig de lichten en verwarming aan. Ook kan je bij aanschaf van nieuwe apparaten letten op het energielabel. Als het een label is met A++ dan kost dat je jaarlijks minder energie dan bijvoorbeeld een oud apparatuur dat al 10 jaar draait. Om nog meer je steentje bij te dragen kun jij jouw wasmachine wat vaker op de eco-stand zetten. Je kleding wordt namelijk ook schoon met een iets lagere temperatuur.

Laat de auto wat vaker staan

Dit is iets waar we meer moeite mee hebben dan we zelf denken: de auto laten staan. Niets is makkelijker dan even snel de auto te pakken om naar je werk, de supermarkt of vrienden te gaan. Toch scheelt het al heel veel als je iets vaker de fiets pakt of lopend gaat. Je kunt makkelijk op de fiets naar de sportschool of de buurtsupermarkt. Het is namelijk zo dat auto’s bij kleine stukjes in verhouding veel meer brandstof en energie verbruiken dan wanneer je langere stukken rijdt. De fiets pakken of lopen is ook nog is goed voor je eigen gezondheid.