Liander sloot in 2019 recordaantal zonnepanelen aan op elektriciteitsnet

In een tijd waarin netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet, heeft Liander in 2019 een recordaantal zonnepanelen aangesloten op de elektriciteitsnetten in Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Dit heeft Liander donderdag bekendgemaakt.

Verdubbeling

'In vrijwel elke provincie verdubbelde het aantal zonnepanelen in 2019 ten opzicht van het jaar ervoor. Het gaat hierbij om zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneweiden', aldus Liander.

Populariteit razendsnel toegenomen

De afgelopen jaren is de populariteit van zonnepanelen razendsnel toegenomen, zowel onder consumenten, eigenaren van grote bedrijfspanden als ontwikkelaars van grootschalige zonneweiden. Belangrijkste reden zijn de aantrekkelijke fiscale regelingen van de overheid om de doelstellingen voor duurzaam opgewekte energie in het Klimaatakkoord te halen.

Dunne kabels op platteland

Stroom die de eigenaren van zonnepanelen niet zelf verbruiken leveren zij terug aan het net. Hiervoor is veel capaciteit van de elektriciteitskabels nodig. Dat is vooral een uitdaging op plekken waar dunne kabels met relatief weinig capaciteit liggen, zoals op het platteland.

882 miljoen voor uitbreiding elektriciteitsnet

Met name door de snelgroeiende vraag van zonneparken naar transportcapaciteit raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Waar een zonneweide met een jaar operationeel kan zijn, kan de uitbreiding van een groot elektriciteitsverdeelstation dat de stroom verwerkt vijf tot acht jaar in beslag nemen, onder meer door lange vergunningstrajecten en procedures. Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht. Om aan de vraag te kunnen voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. In 2020 investeert het bedrijf 882 miljoen euro in de energienetten.

Oplopende wachttijden

Liander benadrukt dat het geen vanzelfsprekendheid is dat producenten van duurzaam opgewekte stroom zoals zonneweiden dit overal direct kunnen terugleveren. In gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn grenzen heeft bereikt, kan het gebeuren producenten langer moeten wachten op extra netcapaciteit.

Overzicht groei toegevoegd vermogen zonnepanelen in megawatt (MW)

Provincie 2018 2019 Stijging in %

Flevoland 161 215 34%

Friesland 278 429 54%

Gelderland 527 777 49%

Noord-Holland 392 583 47%

Amsterdam 46 73 59%

Zuid-Holland 98 146 49%

Totaal 1501 2222 48%