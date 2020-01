Uzi met munitie in de bosjes gevonden na bedreiging

De politie in Rotterdam heeft woensdagavond in de bosjes een begraven Uzi machinepistool en bijbehorende munitie aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Wooncontrole gemeente

Bij een reguliere wooncontrole van de gemeente Rotterdam stuitten medewerkers woensdagavond op een zeer gespannen stel. Toen de controleurs alert doorvroegen, vertelde het stel dat zij ernstig bedreigd werd door een man, die om die bedreiging kracht bij te zetten al eens vanaf een balkon zou hebben geschoten. De controleurs wisten hen te overtuigen om de politie te bellen.

Uzi met munitie begraven

Agenten die met de slachtoffers in gesprek gingen, begrepen dat een wederzijdse bekende zou weten waar de verdachte zijn wapen bewaarde. Zij wisten contact met hem te krijgen en op zijn aanwijzingen vonden ze in de bosjes bij de Hordijk, half begraven en verpakt in oude lappen, een automatisch vuurwapen en bijpassende munitie. Het vuurwapen, een Uzi, wordt verder onderzocht.

Arrestatieteam

Omdat de 33-jarige verdachte mogelijk over meer wapens zou beschikken, werd het Arrestatieteam ingeschakeld om hem in zijn woning in Rotterdam-Zuid aan te houden. De 33-jarige Rotterdammer werd zonder problemen ingerekend. Er werden in zijn woning geen wapens meer gevonden.