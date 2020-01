Meer overvallen en ramkraken op juweliers

Het aantal overvallen en ramkraken op juweliers is voor het tweede jaar op rij gestegen. In 2019 kregen in totaal 21 juweliers te maken met een overval of ramkraak tegenover 14 in 2018. “Dat aantal ligt nog steeds onder het lange termijngemiddelde, maar natuurlijk is iedere overval of ramkraak er één te veel”, benadrukt Maurits Mooij van Juwon.

In de eerste week van januari was het al weer raak. Rond half vier in de nacht van zondag op maandag vindt er een poging tot ramkraak plaats in Utrecht. Met een BMW wordt de pui van het pand geramd, maar wat de daders wellicht niet weten, is dat het pand beschikt over een dubbele pui. Ze komen de juwelier daardoor niet binnen en vluchten volgens omwonenden met een Audi snel het centrum weer uit. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor, maar de schade is groot, schrijft de redactie van www.rtvutrecht.nl een dag later.

Veel overvallen en ramkraken mislukken

“Deze ramkraak in Utrecht is exemplarisch voor wat we de laatste tijd vaker zien”, vertelt Mooij. “Door steeds meer bouwkundige en organisatorische beveiligingsmaatregelen mislukken veel overvallen en ramkraken. Als er al een buit is, dan is die vaak beperkt en ook nog eens beschadigd. De ‘beloning’ voor de crimineel is met andere woorden gering, maar de gevolgschade is wel groot. Die gevolgschade bestaat bijvoorbeeld uit schade aan het gebouw en de inventaris. Ook is er vaak sprake van bedrijfsschade, omdat de winkel een tijdje dicht is. Wij zien steeds vaker dat die gevolgschade groter is dan de buit. En dan heb ik het nog niet eens over de emotionele schade van de juwelier.”

Dekking voor ramkraken

De betreffende juwelier in Utrecht is niet bij Juwon verzekerd. Dus Mooij weet ook niet of er dekking was in dit specifieke geval. “Bij ons zijn ramkraken en overvallen overigens wel verzekerd.”

Hij noemt het belangrijk dat de met de verzekeraar gemaakte beveiligingsafspraken strikt worden nageleefd. “Als we het aantal incidenten onder controle willen houden, is het echt nodig dat juweliers een belangrijk deel van de sieraden na sluitingstijd altijd opbergen in de kluis en de etalages aan de straatkant grotendeels leegruimen.”

Juweliers die verzinkbare anti-inrijzuilen hebben om het ramkraakrisico te beperken, wordt altijd aangeraden deze ook meteen na sluitingstijd omhoog te zetten. Mooij: “Wij waarschuwen onze relaties altijd om niet te veel te vertrouwen op de gemeentepalen. Deze zijn immers niet bedoeld om ramkraken te voorkomen, maar om het verkeer te reguleren.”

Laatste (preventie)tip die Mooij in petto heeft, is om door de ogen van een crimineel naar je winkel te kijken. “De eventueel nog zwakke schakels komen dan snel bovendrijven.”