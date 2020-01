Justitie maakt jacht op voortvluchtige man

P. is veroordeeld tot een poging tot liquidatie en verdacht van de moord op Onno Kuut in 2009. Nadat hij 2/3 van zijn straf had uitgezeten, werd hij op voorwaarden vrijgelaten. Hij zou een enkelband moeten dragen.

Sinds afgelopen dinsdag wordt de enkelband van P. niet meer gemonitord omdat deze vermoedelijk is doorgeknipt. Hij is 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.

De politie laat weten dat P. vuurwapen gevaarlijk is en niet zelf benaderd moet worden.

