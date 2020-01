Personal finance nog meer in opkomst in 2020

Niemand wordt blij van het bijhouden van zijn persoonlijke administratie. Niet alleen kan het behoorlijk veel en saai werk zijn, maar lang niet iedereen is ook even bedreven met getallen. In dit laatste geval kan de boekhouding bijhouden een frustrerende aangelegenheid zijn. Toch is er bij velen de behoefte om grip te krijgen op de eigen inkomsten en uitgaven. Dat bewustzijn is noodzakelijk omdat het leven er nu eenmaal niet goedkoper op wordt, maar ook omdat we creatiever moeten zijn met ons geld nu spaarrentes weinig meer voorstellen. Willen we ook nog iets kunnen doen op de huizenmarkt, dan is bewust bezig zijn met personal finance van groot belang; je moet immers steeds meer eigen geld inbrengen om een verhuizing mogelijk te kunnen maken. In 2020 zet daarin de opkomst van personal finance alleen maar verder door.

Moet makkelijker kunnen

Een goed overzicht over de eigen financiën geeft ook de mogelijkheid om te kunnen inschatten welke investeringen er mogelijk zijn en hoeveel geld je hebt om opzij te zetten om bijvoorbeeld mee te beleggen. Voor dat overzicht moest je echter lange tijd zelf zorgen. Natuurlijk was er wel software om je uitgaven en inkomsten in bij te houden, maar daar zat nog altijd veel arbeid in omdat je alles nu eenmaal zelf moet invoeren. Dat zou in deze tijd van internet, smartphones en mobiel bankieren toch makkelijker moeten kunnen. Een app die gekoppeld is aan je bankrekening en automatische je vaste uitgaven op een rijtje zet, bijvoorbeeld.

Openstellen

Het goede nieuws is dat dat geen toekomstmuziek meer is. Daarvoor heeft de financiële sector zich wel open moeten stellen. Dat gebeurt niet zomaar. Een maker van zo’n app moet aan een reeks voorwaarden voldoen om een vergunning te kunnen krijgen om inzage te krijgen in de bankrekening van zijn klanten, die hier dan uiteraard zelf ook toestemming moeten verlenen. Deze set regels noemt met Payment Service Directive 2, ofwel PSD2.

Besparen met Dyme

Eén van de bedrijven die zo’n PSD2-licentie wist binnen te slepen, is het jonge Nederlandse bedrijf Dyme. Zij ontwikkelden een app die verder gaat dan andere ‘bespaar-apps’. Zij maken gebruik van een algoritme dat terugkerende kosten uit bankafschriften importeert en in een helder overzicht plaatst. Daar houdt het echter niet bij op. Je kunt als klant van Dyme op basis van dit overzicht ook aangeven of je een abonnement of dienst waar je voor betaalt wilt opzeggen om te besparen op je uitgaven, en dan wordt dit voor je geregeld. Ook attendeert Dyme je als gebruiker er op als je meer dan gemiddeld betaalt voor je vaste lasten en helpt je met overstappen naar een goedkoper alternatief. Hiermee wordt de drempel lager om iets te doen aan je uitgavenpatroon. Daarnaast heeft Dyme nog meer tips voor je persoonlijke financiën. 2020 zou dus zomaar eens het jaar van personal finance en het besparen op de uitgaven kunnen worden.